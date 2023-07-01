Очередные кадры беспрепятственного прохода армянскими жителями Карабаха ППП "Лачин"

Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана беспрепятственно проходят через погранично-пропускной пункт "Лачин".

Видеокадры, представляемые Trend, вновь подтверждают, что армянские жители Карабаха могут пользоваться погранично-пропускным пунктом "Лачин" в обоих направлениях в любое время суток, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. Азербайджаном созданы для этого все условия, передает Day.Az.

Trend представляет вниманию читателей эти видеокадры.