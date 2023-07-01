https://news.day.az/politics/1577727.html Незаконные армянские вооруженные формирования перевозят оружие в Карабахе - НОВЫЕ КАДРЫ
Незаконные армянские вооруженные формирования перевозят оружие в Карабахе - НОВЫЕ КАДРЫ
Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают перевозку оружия в Карабахе.
Как сообщает в субботу Day.Az, на представленных видеокадрах видно, что члены незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российских миротворцев перевозят оружие по маршруту Ханкенди - Кяркиджахан.
Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций армян.
Day.Az представляет вниманию читателей эти видеокадры.
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