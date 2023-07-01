Незаконные армянские вооруженные формирования перевозят оружие в Карабахе

Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают перевозку оружия в Карабахе.

Как сообщает в субботу Day.Az, на представленных видеокадрах видно, что члены незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российских миротворцев перевозят оружие по маршруту Ханкенди - Кяркиджахан.

Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций армян.

Day.Az представляет вниманию читателей эти видеокадры.