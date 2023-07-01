Азербайджанская полиция играет важную роль в обеспечении безопасности государства

Азербайджанская полиция является одной из основных опор государства, играя важную роль в обеспечении его безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу политический обозреватель, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

По его словам, органы полиции сыграли исключительную роль в устранении хаоса и анархии, нейтрализации криминальных группировок в стране в первые годы после обретения Азербайджаном независимости.

"Следует особо подчеркнуть заслуги азербайджанской полиции во время Первой Карабахской войны. Сотрудники органов полиции героически сражались в этой войне, некоторые из них стали шехидами. В последующие годы, когда великий лидер Гейдар Алиев вернулся к руководству страной, азербайджанская полиция так же принимала активное участие в защите государства", - сказал он.

Керимли отметил, что полиция играет исключительную роль в обеспечении безопасности в стране.

"Следует отметить деятельность полиции также в период пандемии. Особую роль в организации передвижения людей в период карантина играли полицейские. Кроме того, полиция успешно осуществляла свою деятельность в период Второй Карабахской войны и военного положения в стране. В освобождении наших земель от оккупации принимали участие также спецназовцы Внутренних войск МВД Азербайджана. В настоящее время органы полиции принимают активное участие в обеспечении безопасности на освобожденных территориях нашей страны. Азербайджанская полиция является местом доверия граждан", - сказал он.