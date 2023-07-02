"Маленький Наполеон" установил подлинную тиранию

Автор: Ибрагим Алиев

Во Франции продолжает возрастать возмущения, демонстрации и беспорядки, вызванные в связи с убийством с 17-летнего подростка алжирского происхождения. Несмотря на задержание убийцы, страна все еще полыхает в огне, а ее президент, Эмманюэль Макрон, показывает лишь тотальное безразличие, что подливает масла в неутихающую ситуацию. Напротив, меры ужесточаются - на улицах больше жандармов, элитных подразделений, извинения власти не приносят, не обещают искоренить корень проблемы - расизм в правоохранительных органах и исламофобия правящей верхушки. Вину никто не признает, следовательно в настоящее время во Франции наблюдается хаос и широкомасштабные акты гражданского неповиновения в отношении власти Макрона, которого уже успели окрестить тираном.

Вопросы расы и дискриминации всегда являются сложными политическими проблемами, но во Франции они особенно сложны из-за уникальной формы светскости страны, которая стремится обеспечить равенство для всех, удаляя признаки отличия, делая всех граждан в первую очередь французами. Однако на практике эта строгая приверженность французскому республиканству часто препятствует правительству в предпринятии любых действий, которые могли бы казаться различиями между французскими гражданами на основе расы, включая сбор статистики.

Мунья (мать убитого Наэля), как и другие активисты, считает, что раса ее сына была фактором в его убийстве. Французские СМИ сообщают, что Наэль был алжирского происхождения, и Министерство иностранных дел страны в четверг выразило соболезнования его семье.

"Он увидел арабское лицо, маленького ребенка, и захотел лишить его жизни", - сказала убитая горем мать, говоря о полицейском, который произвел выстрел из оружия.

"Сколько еще продлится убийство подобных молодых людей? Сколько будет таких матерей, как я? Чего они ждут" - добавила она.

В то время как подход правительства до сих пор был осторожным, левые политики и некоторые активисты требуют реформы полиции, включая отмену закона 2017 года, который давал полиции большую свободу в использовании огнестрельного оружия.

Поначалу вышедшие на улицы тысячи человек, мирно шествовали, чтобы осудить то, что многие называют культурой полицейского насилия и системного расизма в правоохранительных органах, ибо, как считает общество, полиция в стране не является 'стражей мира', они даже не поддерживают порядок - они поддерживают беспорядок. И многие с этим мнением солидарны.

Эксперты, комментирующие последние события во Франции подчеркивают, что власти больше не могут закрывать глаза на обвинения правозащитных организаций в системном расизме, рассовой дискриминации и вопросах набора, обучения и полицейской доктрины. Но что остается постоянным до сих пор, так это отказ политических властей действовать по одному из факторов этого взрывоопасного коктейля: полиции.

К примеру, беспорядки в США и Британии в 60-х и 80-х годах привели к глубоким реформам полиции. А во Франции? За последние 40 лет ничего. В основе бунтов, охватывающих расово смешанные рабочие районы вокруг французских городов, лежат давние обвинения правозащитных групп в системном расизме. Только в пятницу правозащитное управление Организации Объединенных Наций заявило, что озабочено ситуацией во Франции и призвало правительство противостоять расовой дискриминации.

"Сейчас пришло время для страны серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах", - заявила представитель Равина Шамдасани.

Профсоюзы полиции и вместе с ними министр внутренних дел тем временем пытаются оправдаться, что случаи расизма являются лишь изолированными, и отрицают его системность и широкое распространение. Поскольку во Франции официально нет различий по цвету кожи и ограничено использование этнической статистики, трудно подтвердить данными широко распространенное недовольство среди этнических меньшинств тем, что они подвергаются излишнему вниманию полиции и дискриминации.

Однако есть много анекдотических доказательств. В важном решении Парижский апелляционный суд в 2021 году признал, что дискриминация стояла за проверками личности трех старшеклассников - французских граждан марокканского, малийского и коморского происхождения - на парижском железнодорожном вокзале в 2017 году. Каждый из них получил компенсацию в размере 1500 евро плюс судебные расходы. Но такое является редкостью, и правозащитные группы говорят, что полицейские часто остаются безнаказанными.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал под критику после того, как его заметили на концерте Элтона Джона, в то время как в Париже третью ночь подряд бушевали беспорядки и насилие. Пока город горел, Макрон и его жена Брижит были сфотографированы за кулисами Accor Arena, где проходил концерт. Изображения быстро распространились в социальных сетях, вызвав острую критику общественности.

Тендеция сохраняется до сих пор в Twitter. Пользователи пишут:

"Франция горит, а Макрон решил расслабиться на концерте Элтона Джона в Париже".

"Сумасшедшие видео из Франции о массовых беспорядках, грабежах и поджогах, распространяющихся по всей стране. Тем временем президент Макрон посетил концерт Элтона Джона".

Резкий контраст между присутствием Макрона на концерте и нарастающим насилием на улицах перерос в возмущение. Критики утверждают, что присутствие президента на мероприятии свидетельствует о недостатке эмпатии и отчужденности от актуальных проблем, стоящих перед страной.

Алжир выразил "шок и ужас" по поводу "убийства полицией" французско-алжирского подростка и потребовал проведения расследования. В то же время Алжирская ассоциация в защиту прав человека (LADDH) выразила свою солидарность с семьей и требовала справедливости. Алжир, напомним, является страной, которая наиболее всего пострадала от французского террора, колониализма, расизма. Отношение к мигрантам, особенно алжирскому населению, во Франции стало более жестким. В настоящее время они продолжают сталкиваться с притеснениями, связанными как с их расой, так и с верой и образом жизни.

Однако интересно, что европейские институты, обычно высказывающие свою позицию о демократии и правах человека на Западе, молчат о фактах насилия, происходящих во Франции макроновскую эпоху, и продолжают молчать. Если они молчат,

Полицейское насилие и расизм во Франции являются сложными и серьезными проблемами, требующими широкого обсуждения, осознания и реформ. Решение этих проблем требует коллективного участия граждан, политической воли и ответственности со стороны правительства и правоохранительных органов. Однако, никаких действий в данном направлении до сих пор не предпринимается. Макрону, очевидно, плевать, ведь он вывел на улицы городов более 45 000 полицейских и жандармов, которые при аресте избивают протестующих, а также бросил на борьбу с беспорядками бросят бронемашины и элитное подразделение. Параллельно глава Минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям, чьи дети участвуют в беспорядках, и ясно, что приказ пришел "сверху" от президента.

Но это еще не все - некоторые французские СМИ сообщили, что депутаты начали предлагать отключить социальные сети. Другими словами, началось ограничение свободы слова, несмотря на то, что Макрон то и пел песенки везде о "демократии" в своей стране. То, что мы видим не может называться демократией. Это откровенная тирания, ибо такого вандализма не было во Франции 18 лет.

Вообще, за время правления Макрона французское общество не получило никаких социальных, психологических и духовных преимуществ. Оно запомнилось в стране долгими протестами, случаями расово-этнической дискриминации и "реформами", которые еще больше ухудшили благосостояние населения. Началось все, конечно же, после принятия правительством решения о повышении цен на топливо в 2018 году, вследствие чего возникло "движение желтых жилетов" во Франции, которое вызвало значительный резонанс в масштабах всего мира. И тогда протестующие были жестко репрессированы полицией.

Убийство алжирского подростка во Франции является ужасным преступлением и представляет собой опасный прецедент. Эмманюэль Макрон должен больше сосредоточиться на устранении причин преступлений, совершенных на основе высокого уровня исламофобии в стране, но продолжает неуклонно демонстрировать готовность к подтачиванию основ демократических институтов в правительстве Франции, и его риторика ухудшила отношения ЕС со странами Восточной Европы. Его эгоистичная, предвзятая внешняя политика нанесла непоправимый ущерб европейскому континенту и продолжает вызывать серьезные трещины в институтах ЕС. Французским властям стоило бы сосредоточиться на том, как наладить связи с общинами мусульманской диаспоры в Париже и по всей стране. Важно также прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран Евразии. Эти усилия лучше приложить для выявления преступлений, совершенных на почве исламофобии, а то полицейские так и будут злоупотреблять своими полномочиями.

Таким образом, неоспоримо, что Франция уже многие годы игнорирует права человека. В течение истории мы видим последствия ее жестокой, неприемлемой и бесчеловечной политики. И сегодня она продолжает придерживаться фашистского менталитета. Франция не была привлечена к международному правосудию за массовое убийство алжирских мусульман, а ее вовлечение в ряд преступлений по всему африканскому континенту, включая Руанду и другие страны, является доказанным фактом. В то время как Германия несет ответственность перед мировым сообществом за свою прошлую фашистскую политику, Франция до сих пор не понесла наказания за ни одно из своих преступлений.

Убийство 17-летнего алжирского подростка в контексте этнической ненависти и нетерпимости является серьезным политическим позором. Отобрав у него жизнь, представитель силовых структур Франции, которая претендует на роль "сторонника демократии" в мире, снова показал истинное лицо этой страны. То, что происходит сейчас - результат полного краха и кризиса политики Макрона. Все больше людей во Франции осознают деспотичность нынешнего президента. Жестокое и хладнокровное убийство алжирского подростка полицией показывает, какое отношение это государство имеет к своему народу. Очевидно, что Макрон уже забыл о таких ценностях, как демократия и толерантность. Сегодня в этой европейской стране царит лишь диктатура.