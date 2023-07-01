Об армянах, «документах» и оккупантах

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне используют фейковые документы и пытаются уйти от правды:

Интересно наблюдать, как армянская пропаганда вертится в попытках придумать, как выдать уничтоженных военных ВС Армении за сепаратистов. Нашли миллион документов, сразу несколько вузов на оккупированных территориях, которые ликвидированные якобы оканчивали - чего только не родили за пару часов.

Главный аргумент - уничтоженные боевики родились в Ханкенди. А то, что у них паспорта республики Армения - ну это не в счет, правда? Я уже молчу про то, что место рождения в данном случае не означает вообще ничего. Мало ли, например, граждан Азербайджана, родившихся не в Азербайджане, но служивших в рядах наших вооруженных сил?

И наконец главное: если бы эти два жмурика действительно служили в "армии обороны" сепаратистов, то вместо их дипломов армяне давно бы везде публиковали их ВОЕННЫЕ БИЛЕТЫ.

А военных билетов у этих двоих почему-то не сохранилось. Может быть потому, что билеты эти у них - вооруженных сил Армении?