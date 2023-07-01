Украина ввела санкции против владельца армянской авиакомпании

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 192 физических и 291 юридических лиц из России, Беларуси, Грузии и Казахстана.

Как передает Day.Az, под санкции также попал Тамаз Гаиашвили - владелец армянской авиакомпании Air Dilijans который также является основателем Georgian Airways.