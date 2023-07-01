МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с беспорядками во Франции

C учетом произошедших во Франции в результате жестокого убийства полицией алжирского подростка беспорядков, массового насилия со стороны полиции, гражданского неповиновения, отсутствия способности у властей принять адекватные меры, еще большего усиления расистских тенденций, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздерживаться от посещения Франции без крайней необходимости, а тем, кто уже находится там рекомендуется проявлять крайнюю осторожность.

Как передает Trend, об этом говорится в предупреждении МИД Азербайджана в связи с беспорядками во Франции.

"Граждане Азербайджанской Республики, находящиеся в настоящее время во Франции, должны соблюдать правила охраны и безопасности", - говорится в предупреждении.

Для подачи консульских и других заявлений гражданам Азербайджана во Франции предлагается связаться с посольством Азербайджанской Республики во Франции следующими способами:

Адрес: 78, avenue d'Iéna Paris 75116

Тел: +33 (0) 1 44 18 60 20

Факс: +33 (0) 1 44 18 60 25

Почта: [email protected]

[email protected]