Язык Макрона удовлетворил армянскую оппозицию, но повестку дня диктует Азербайджан

Автор: Акпер Гасанов

Армянская оппозиция активизировалась. По ряду причин. Например потому, что премьер-министр РА Никол Пашинян априори является крайне слабым политиком, популистом и манипулятором, на власть которого в Армении народ согласился потому, что альтернативой ему являются еще более слабые политики, популисты и манипуляторы.

Дегустация сортов одного и того же, одинаково пахнущего определила выбор в пользу Никола и его команды. Но фишка в том, что оппозиция РА считает себя чем-то менее ужасно пахнущим, чем власть. И потому она все еще надеется, что армянскому обществу удастся вскормить то, что она из себя представляет. Этим и объясняется ее активизация. Впрочем, есть и еще одна причина происходящего.

"Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Карабаха. Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Карабаха и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня", как мы помним, эти слова произнес президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с армянской общиной Марселя.

О том, какие мотивы двигали Макроном, которого многие армяне открыто именуют "Манвелом" а не Эммануэлем, тем самым демонстрируя ему благодарность быть большим армянином, чем премьер-министр РА. Указывали мы и на то, что этим заявлением Макрон вмешался в армянскую внутриполитическую повестку, дав четкий намек армянской оппозиции.

Она увидела, что президент Франции готов сливать Пашиняна легко и просто. И вот, мы уже видим первые отголоски этого скандального шага французского президента. В частности, высказаться решил секретарь парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. Напомню, что председателем Альянса "Честь имею" является Артур Ванецян, который прошел путь от близкого сторонника до блеклого противника Никола Пашиняна.

А еще напомню, что по итогам парламентских выборов в мае 2021 года этот Альянс набрал 5,22 % голосов избирателей, получив всего навсего 7 мест в Национальном собрании РА. То есть, реального веса у этой политической силы нет, но ее члены норовят демонстрировать себя всегда и всюду. И вот Т.Абрамян решил своеобразно прокомментировать итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"С пеной у рта заявляют, якобы в Вашингтоне достигнут прогресс по некоторым вопросам переговорного процесса. В чем прогресс? В том, что в "арцах" вообще не поступает продовольствие, топливо, даже предметов первой необходимости? Передвижение почти полностью парализовано. На переговорах с Азербайджаном армянские интересы каким-либо образом не представлены, на повестке дня - азербайджанские требования, соответственно, позитивных ожиданий быть не может", - отметил Абрамян на своей странице в Facebook.

Ему осталось добавить, что "только на Манвела Макрона надежда и осталась", чтобы сходство с речами президента Франции было максимальным. Сходство во всем, замечу, в том числе и в глупости и лживости. И это легко доказать. Начав с того, что МИД РА четко констатировал, что стороны не пришли к согласию по вопросам, связанным "с уточнением армяно-азербайджанской границы, отводом войск, созданием международного механизма диалога по гарантиям безопасности и прав армянского населения Карабаха.

Странно, что всего этого Т.Абрамян не услышал. Проблемы у него и со зрением. Он "не увидел" того, что между армянскими селами Шушинского района и Ханкенди начало действовать регулярное автобусное сообщение. По этому маршруту каждую неделю будет осуществляться по два рейса в сопровождении российских миротворцев. Первые два рейса уже были совершены 24 и 26 июня, то есть до того, как стали известны итоги встречи глав МИД АР и РА в Вашингтоне.

О том, что ему мерещится какой-то "арцах", даже говорить смешно. Можно разве что порекомендовать выпить слабительное, чтобы "арцах" из него поскорее вышел. Что до того, что на повестке дня - азербайджанские требования, то тут он прав. С тем лишь уточнением, что иначе и быть не могло. Ибо, азербайджанские требования обоснованы.

Они четко соответствуют международному праву. Они основаны на том, что Карабахский экономический район является территорией нашей страны, которую признал весь мир и даже РА. А еще они основаны на том, что Азербайджан победил в 44-дневной войне, доказав способность добиваться торжества справедливости любыми путями. И никакой Макрон, никакой Пашинян, никакая армянская оппозиция этому помешать не смогут.