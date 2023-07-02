https://news.day.az/politics/1577904.html Славный путь, пройденный со дня учреждения - к 105-летию азербайджанской полиции - ВИДЕО
Славный путь, пройденный со дня учреждения - к 105-летию азербайджанской полиции - ВИДЕО
Министерство внутренних дел (МВД) представило видеоролик по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.
В материале рассказывается о славном пути, пройденном азербайджанской полицией со дня учреждения.
Представляем вниманию данный видеоролик:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре