Славный путь, пройденный со дня учреждения

Министерство внутренних дел (МВД) представило видеоролик по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

В материале рассказывается о славном пути, пройденном азербайджанской полицией со дня учреждения.

Представляем вниманию данный видеоролик: