Замглавы МИД Ирана едет в Баку

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

По его данным, Наджафи возглавил делегацию исламской республики, которая примет участие в конференции представителей стран - членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов. Она пройдет в Баку в понедельник и вторник, а в среду и четверг в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран - членов движения.

Как утверждает агентство, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку