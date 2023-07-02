Замглавы МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи и сопровождающий персонал прибыли в Баку для участия во встрече Движения неприсоединения.

Отметим, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения.