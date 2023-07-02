https://news.day.az/politics/1577947.html Замглавы МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Замглавы МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи и сопровождающий персонал прибыли в Баку для участия во встрече Движения неприсоединения.
Отметим, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения.
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