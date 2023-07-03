Начался суд над армянскими диверсантами, нарушившими границу Азербайджана

Начинается суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу Азербайджана.

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова состоится подготовительное судебное заседание, сообщает в понедельник Day.Az.

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