https://news.day.az/politics/1577987.html Начался суд над армянскими диверсантами, нарушившими границу Азербайджана
Начался суд над армянскими диверсантами, нарушившими границу Азербайджана
Начинается суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу Азербайджана.
Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова состоится подготовительное судебное заседание, сообщает в понедельник Day.Az.
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