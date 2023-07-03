Для Азербайджана открыты самые лучшие окна, в Армении царит цирк

Азербайджану нужно подписать мирное соглашение, он не тянет время.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с армянскими СМИ заявил политический аналитик Аргишти Кивирян, прокомментировавший переговоры по мирному соглашению.

"Азербайджан понимает, что для него открыты самые лучшие окна. Эрдоган победил в Турции, он интересен Западу во всех аспектах, у России серьезные проблемы, в связи с этим он понимает, что самое лучшее окно открылось", - признал он.

По мнению аналитика, у Армении могли бы быть союзники, если бы у какого-нибудь государства была бы такая же вражда с Азербайджаном.

"В этом случае Армения и это государство механически стали бы союзниками. При этом спецслужбам Армении пришлось бы заниматься этим тридцать лет, чтобы портить отношения Азербайджана со всеми соседними и несоседними государствами в различных кругах", - сказал он.

Комментируя выступление Никола Пашиняна перед комиссией по изучению обстоятельств 44-дневной войны, Кивирян отметил, что, хотя перед страной стоят серьезные вызовы, Пашинян занимается своей постоянной деятельностью, продолжая цирк любой ценой.

"Эта комиссия состоит из людей, которые ничего не понимают. Никол Пашинян ничего там не понимает, не говоря уже о "рюкзаках", которых он собрал. Они превратили самое тяжелое бедствие Армении, поражение, в цирковое представление. Вся цель выступления Никола заключалась в том, чтобы лишний раз ввести в заблуждение своим шоу. Если вы хотите провести настоящее расследование, то ясно, что все это содержит секретную информацию, которую недопустимо разглашать. Если поставить на весы, то ясно: слова Гаспаряна Оника в сто раз более правдоподобны, чем любые слова Никола. Очередное преступление Никола Пашиняна в том, что партии начинают публиковать секретные данные, разваливая государство, это недопустимо", - сказал он.