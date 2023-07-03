https://news.day.az/politics/1578060.html Глава МИД Ирана посетит Баку
Глава МИД Ирана посетит Баку
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Азербайджан для участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Ханани.
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