Глава МИД Ирана посетит Баку

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Азербайджан для участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Ханани.

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