Турал Гянджалиев ответил на претензии представителя Армении на заседании ПА ОБСЕ

Азербайджан твердо верит, что устойчивый мир и стабильность в регионе - это достижимая задача.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на заседании комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев в ответ на претензии представителя Армении.

"Мы всего в нескольких шагах от достижения этой высокой цели. К сожалению, несмотря на этот позитивный импульс и прогресс в мирных переговорах, мы продолжаем слышать от армянской делегации постоянно агрессивную и непримиримую риторику", - сказал Гянджалиев.

Он отметил, что делегация Армении выступила сегодня в комитете с заявлением, в котором Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, а также то, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики.

"Но здесь армянская делегация говорит о самоопределении. Это явное неуважение к Ассамблее, и Армения должна прекратить злоупотреблять этой платформой.

Уважаемые коллеги, я хотел бы призвать делегацию Армении перестать использовать вопрос религии в гнусных политических целях и перестать злоупотреблять этой платформой. Факты - вещь упрямая. Что касается Лачинской дороги, то по ней в обоих направлениях обеспечивается ежедневный регулярный переход армян, и это открыто подтверждено Международным комитетом Красного Креста. Все это - самый лучший ответ на необоснованные претензии армян.

Заявление армянской делегации явно направлено на то, чтобы отвлечь внимание международной общественности от продолжения незаконного присутствия вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это главная угроза миру и безопасности в регионе.

Учитывая последний раунд переговоров, состоявшихся на этой неделе в Вашингтоне, а также то, что министерства иностранных дел Азербайджана и Армении продолжают добиваться прогресса в направлении мирного договора и нормализации отношений, вызывает сожаление, что делегация Армении в Ассамблее продолжает озвучивать неуважительные и провокационные заявления против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - подчернкул Гянджалиев.