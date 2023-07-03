Армяне обстреляли Агдамский район

3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.