Армяне обстреляли Агдамский район - приняты адекватные меры
3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.
В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.
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