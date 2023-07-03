Минобороны сорвало попытку армян укрепиться близ Агдамского района

Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны.

"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.