https://news.day.az/politics/1578083.html Минобороны сорвало попытку армян укрепиться близ Агдамского района
Минобороны сорвало попытку армян укрепиться близ Агдамского района
Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны.
"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.
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