Замглавы МИД Таджикистана едет в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми завтра посетит Азербайджан для участия в заседании в Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров в Баку, сказал в понедельник Day.Az дипломатический источник.

Кроме того, начальник Управления международных организаций Министерства иностранных дел Хотам Курбонов также приедет в Азербайджан.

Мероприятие состоится 5-6 июля.

Отметим, что Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.