Министр образования Пакистана посетит Азербайджан
Федеральный министр образования Пакистана Рана Танвир Хуссейн посетит Азербайджан для участия в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров, сообщил в понедельник Day.Az дипломатический источник.
Ожидается, что он возглавит делегацию Пакистана на министерской встрече Движения неприсоединения вместе с официальными лицами министерства иностранных дел.
Мероприятие состоится 5-6 июля.
Отметим, что Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.
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