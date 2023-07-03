https://news.day.az/politics/1578186.html Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин" - ВИДЕО
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин" - ВИДЕО
Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно проходят через ППП "Лачин".
Как сообщает Day.Az, на видеокадрах, сделанных 3 июля, запечатлен процесс проверки документов армянских жителей, в очередной раз беспрепятственно пересекших в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) ППП "Лачин".
Эти кадры еще раз свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями пограничного пункта пропуска.
Представляем вниманию читателей эти видеокадры.
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