Армянские пенсионеры стали добычей власти Пашиняна

Автор: Байрам Эльшадов

Уровень жизни в Армении продолжает стремительно падать. Особенно уязвимыми перед этими потрясениями оказались пенсионеры. Местные СМИ пишут, что ситуация для пожилых граждан страны очень сложная, так как цены за прошедшие несколько лет увеличились многократно. А рост пенсий за это время был минимальным.

При этом, местные издания отмечают, что правительство слепо к проблемам людей и больше занято набиванием своих карманов, пока старшее поколение пытается свести концы с концами.

И кто бы мог подумать, что с годами пенсионная система станет настоящей жемчужиной власти? Низкие пенсии - это их маленький подарок пожилым людям, которым они решили сделать "счастливую" старость. И разве важно то, что эти люди всю жизнь работали для того, чтобы провести старость достойно и не нуждаться в чем-либо? Для правительства - нет.

К сожалению, власти Армении смотрят на старшее поколение, как на отработанный материал, которому больше нечего предложить экономике. Для этой категории жителей власть открыла самый новый тренд - жить в нищете после десятилетий трудовой деятельности.

А что касается повышений пенсий, издания видят в этом циничные попытки властей заручиться необходимым уровнем поддержки на фоне многочисленных политических и экономических провалов. Как отмечают некоторые СМИ, Пашинян сделал из единичного случая копеечного повышения пенсий символ, который демонстрируется при каждом удобном случае.

Более циничным было бы обвинить пенсионеров в том, что им всегда не хватает пенсии и потребовать, чтобы они обуздали свои аппетиты. Хоть за это армянским пенсионерам стоит поблагодарить власти.