Автор: Эльвин Сахаватоглу

Слова президента Франции Эммануэля Макрона не сходятся с делами. Если на словах мсье Макрон выступает за сотрудничество с так называемыми "заморскими территориями Франции", то на деле руководство Франции продолжает эти территории считать колониями, которые должны подчиняться воле метрополии. Видимо Макрон и Ко не понимают, что иметь "покровителя" в лице Франции неприемлемо для стран, некогда зависимых от колонизатора.

На фоне продолжающихся протестов во Франции процесс падения международного имиджа страны еще более ускоряется - теперь официальный Париж оказался под ударами и экологических активистов. Пять негосударственных организаций Франции и Уганды, включая филиал "Друзей Земли" и Африканский институт управления энергетикой (AFIEGO), расположенный в Уганде, подали в суд второй иск против французской компании "TotalEnergies" в связи со строительством нефтяного трубопровода, простирающегося от Уганды до Танзании.

Подчеркивается, что предметом иска является нарушение прав на землю и пищу в районе, где строится инфраструктура. В результате нарушений прав компания требуют компенсацию за причиненный ущерб, который продолжается уже 6(!) лет.

Напомним, что компания "TotalEnergies" является основным акционером Восточноафриканского нефтяного трубопровода, который будет перевозить нефть из угандийских полей к порту Танжа на Индийском океане. Строительство началось в начале 2023 года, и ожидается, что до 2025 года трубопроводом будет перевозиться сотни тысяч баррелей нефти в день. Первый иск был подан по поводу экологических рисков и нарушения прав местных жителей, однако из-за процедурных причин он был отклонен судом. Конечно же, французы отрицают предъявляемые обвинения, однако факты свидетельствуют о том, что проект, реализуемый "TotalEnergies", нанесет значительный ущерб экологиям Уганды и Танзании.

Экологическая сторона проблемы заключается в том, что некоторые нефтяные скважины будут разработаны в национальном парке "Мурчисон Фолс" в западной части Уганды. Здесь река Нил падает с высоты 6 метров на 40 метров и в окружающей местности обитают бегемоты, жирафы и антилопы. Затем трубопровод пройдет мимо озера Виктория, являющегося источником пресной воды для 40 миллионов человек, и через семь лесных заповедников и два национальных парка.

Компания заверяет, что трубопровод будет современным и обеспечит безопасность на десятилетия вперед. Однако экологические активисты противятся этому проекту, принимая во внимание экологическую чувствительность области, через которую проходит трубопровод. Тем не менее компания, находящаяся под контролем французского правительства, не учитывает интересы местного населения и не стесняется ставить их перед экологическими катастрофами.

Ход событий показывает, что Франция пытается продолжить свою колониальную, жестокую и несправедливую политику, которую она вела в Африке в течение 4 веков.

Следует отметить, что Уганда предположительно располагает запасами нефти, которые могут быть добыты в объеме не менее 1,4 миллиарда баррелей. Это и побуждает Францию продолжать осуществлять проекты, которые нанесут еще больший ущерб экологии страны в следующие годы.

Заметим, что Франция, начиная с 1524 года, установила власть в более чем 20 странах северной и южной части Африки. Владея 35% континента в течение 300 лет, она жестоко обращалась с местными народами, осуществляла систематические убийства, геноциды. Осуществлялась работорговля в таких странах как Сенегал, Кот-д'Ивуар и Бенин, присваивались природные богатства местных народов. Колонизаторы нанесли значительный ущерб экологии континента, а также генофонду народов региона.

Кроме того, Франция долгое время удерживала под своим контролем многие африканские страны, от Туниса до Того, эксплуатируя их ресурсы. Париж до сих пор контролирует национальные богатства 14 африканских стран и перевозит полученные средства от продажи природных ресурсов в свой бюджет. Каждый год продажа природных богатств государств Африки приносит французскому государству почти 500 миллиардов долларов.

Однако африканские народы не остаются пассивными перед колониальной политикой Франции и проявляют сопротивление.

Франция, особенно во время президентства Эммануэля Макрона, была вытеснена из Буркина-Фасо, Мали, Чада, Конго и Центральной Африканской Республики. Французские войска, размещенные в странах континента после военных переворотов или конфликтов, поддерживаемых из Парижа, вынуждены покидать Африку.

Иск Уганды и Танзании против французской компании, поданный экологическими активистами, можно рассматривать как часть процесса вытеснения неоколониальной державы.

Как видно, Франция переживает трудные времена как внутри страны, так и за рубежом из-за агрессивной внутренней и бесправной внешней политики, проводимой Эммануэлем Макроном. Во время президентского срока Макрона Франция значительно потеряла свое влияние в Африке, а также столкнулась с серьезными внутренними противоречиями. Прогнозируется, что этот процесс будет только усиливаться до конца его президентского срока.