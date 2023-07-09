Давид Тоноян отчаянно пытается сбросить клеймо пустослова и неудачника

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян на днях принял участие в заседании комиссии по 44-дневной войне 2020 года. Свое решение он объяснил недавними выступлениями премьера Никола Пашиняна в комиссии, а также заявлением экс-главы генштаба Оника Гаспаряна, которые касались многих обстоятельств и событий, связанных с войной.

Изначально Тоноян ставил условие для своего участия в заседании комиссии - оно должно быть открытым и в присутствии Пашиняна. Комиссия это условие отклонила, но учитывая общественное требование и вышеназванные факторы, Тоноян все же решил прийти в комиссию.

С этой целью находящийся в СИЗО экс-министр представил судье Антикоррупционного суда Ваге Долмазяну ходатайство о разрешении принять участие в заседании комиссии.

И это не первый раз, когда Тонояну приходится делать громкие заявления, а потом принимать поражение. Ведь мы прекрасно помним о том, как он обещал начать новую войну, захватить новые территории. В дни 44-дневной войны армянское военное руководство грозилось войти и в Баку.

А что из этого вышло? Разгромное поражение, тысячи смертей молодых армянских солдат, огромные потери и унижение...Ну и как бонус - полный крах армянского мифа о несокрушимости армии.

Но к этому можно добавить то, что его ведомство открыто обманывало всю страну, отчитываясь о мнимых "успехах" в зоне боевых действий. А армяне упорно верили ему. В итоге прозрение для армян было очень печальным и вылилось в национальный политический кризис, который не решен до сегодняшнего дня.

А вот теперь Тонояну хочется показать, что на самом деле он не виноват. Но кто поверит человеку, на котором клеймо пустослова, вруна и неудачника?