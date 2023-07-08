Макрон запомнится в истории только тем, что был инструментом

Действия французской стороны можно расценивать как попытку заставить Азербайджан отступить со своей позиции. Однако французы должны знать, что Баку никогда и ни под чьим давлением не отступал и не отступит.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Негативные выпады называющей себя оплотом демократии Франции против нашей страны, ее откровенное вмешательство во внутренние дела Азербайджана не случайны, отметил он. Бездействие властей и полиции во время известной атаки на посольство Азербайджана в Париже, недавнее нападение на корреспондентов АзТВ - все это были спланированные акции. По-видимому, независимость проводимой Баку политики и разгром в ходе последней войны армянских оккупантов восприняты в Париже очень болезненно.

"Франция монополизировала такие понятия, как демократия и права человека и спекулирует ими в армянских интересах. Недавний вопиющий инцидент, когда подверглись нападению сотрудники АзТВ, вообще выходит за все рамки. Попытки помешать деятельности азербайджанских журналистов доказывают, что все разговоры о вкладе Франции в утверждение принципов свободы и демократию в мире не более чем сказки.

Заявления Макрона, прозвучавшие на его встрече с армянской диаспорой в Марселе, показали, что это самый слабый, беззубый и зависимый глава государства во французской истории, не имеющий никаких признаков лидерства и пляшущий под чужую дудку, в данном случае армянскую. Нынешний президент Франции войдет в историю как инструмент, используемый армянством. Больше он не запомнится ничем. Он лезет из кожи, чтобы угодить армянам, и такая откровенная проармянская политика показывает, насколько туркофобия, азербайджанофобия и исламофобия укоренились во французском правительстве. Макрон и не скрывает, что ему глубоко безразличны тридцатилетняя армянская оккупация территорий Азербайджана, превращение миллиона азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев, этнические чистки и геноцид, осуществленные армянами. Сегодня Франция поддерживает армянских реваншистов не только словом, но и делом. И пусть в Париже не думают, что в Баку ни о чем не знают", - резюмировал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева