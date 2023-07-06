Хаотичный Париж опасен для Олимпиады

Автор: Ибрагим Алиев

Последние события, происходящие во Франции, и полное безразличие ее президента Эмманюэля Макрона привели к тому, что и без того расшатывающийся рейтинг страны оказался под еще большим ударом. Причем не только на международно-политической арене, но и в мире спорта.

На фоне политики неоколониализма, диктатуры, репрессий значительно возросло число французов, которые считают проведение предстоящих Олимпийских игр в Париже нецелесообразным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Odoxa для газеты "Фигаро".

Согласно его данным, лишь 58% положительно оценивают проведение игр во французской столице в следующем году. Этот показатель уменьшился на 11% за три месяца. Остальные респонденты либо придерживают противоположное мнение, либо не определились с ответом.

Опрос показывает, что 64% респондентов, относящихся с негативом к играм, опасаются за свою безопасность, 66% - за транспортные проблемы, 71% - за последствия для окружающей среды.

Опрос проводился 21-22 июня, в нем приняли участие около 1 тыс. человек. Очевидно, что если сегодня провести повторный опрос, цифры окажутся значительно больше, ибо дров за этот период стремительно теряющий доверие Макрон наломал немало.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, но годами продолжающиеся в стране постоянные протесты, беспорядки, а также неадекватное поведение властей, которые ни разу не принесли свои извинений, говорят о том, что французская столица к тому времени по степени безопасности окажется не лучше Афганистана.

Напомним, что ранее на фоне продолжающихся протестов официальный Париж оказался под ударами и экологических активистов. Пять негосударственных организаций Франции и Уганды, включая филиал "Друзей Земли" и Африканский институт управления энергетикой (AFIEGO), расположенный в Уганде, подали в суд второй иск против французской компании "TotalEnergies" в связи со строительством нефтяного трубопровода, простирающегося от Уганды до Танзании.

Впрочем, винить все знают кого. Макрон меняться не собирается и Франция продолжит переживать трудные времена как внутри страны, так и за рубежом из-за агрессивной внутренней и бесправной внешней политики. Прогнозируется, что этот процесс будет только усиливаться до конца его президентского срока. Олимпийскому комитету стоило бы экстренно пересмотреть свое решение и перенести спортивные игры в более безопасную страну.