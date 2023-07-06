Неизбежные последствия примитивной лжи: о чем нужно помнить Николу Пашиняну?

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова соврал. Никакой особой новости в этом предложении нет. Ведь, если выложить в ряд все заявления этого руководителя соседней страны, то получится ряд длинною в сотни и тысячи километров. Часто Пашинян лжет просто так, по привычке, выработанной годами. Но бывает и так, что языком он метет по поводу. На сей раз было именно так.

Вчера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на прошедшей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, сделал четкое предупреждение в адрес Еревана.

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил", - указал глава нашего государства и добавил, что если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский экономический район Азербайджана.

Он подчеркнул, что армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы. Это обоснованное требование Президента Азербайджана, потому что ровно о том же говорилось еще в резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, которые Армения так и не выполнила. О том же говорится и в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое Армения также не выполняет.

И вот, несмотря на все эти очевидные факты, Никол Пашинян снова решил, что лучшим для него способом ведения диалога является озвучивание примитивной лжи.

"Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода армянских подразделений, в условиях, когда у Еревана нет солдат в Нагорном Карабахе. Констатирую еще раз: у Армении нет армии в Нагорном Карабахе", - утверждает Пашинян.

Его примитивная ложь опровергается легко. К примеру, достаточно вспомнить о том, что произошло 27 июня.

Армянские бандформирования подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Галайчилар Агдамского района Азербайджана. В итоге был ранен военнослужащий Али Бакиров. В ходе ответной операции азербайджанской армии "Месть-2" были уничтожены 5 армянских террористов. Это была вынужденная, но жесткая операция, которая и выявила примитивность армянской лжи. Ведь, в итоге официальный Ереван вынужден был признать, что двое из пяти убитых оказались военнослужащими ВС Армении, и по своим каналам обратился к Баку с просьбой выдачи их тел. Руководствуясь принципами гуманизма, азербайджанская сторона передала тела двух ликвидированных военнослужащих ВС РА, которые, согласно сообщениям армянских СМИ, будут похоронены на "Ераблуре" в Ереване в соответствии с пожеланиями родителей.

Как, учитывая данный факт, можно относится к Пашиняну? Правильно, они не заслуживает иного отношения к себе, кроме презрительного. Армянский премьер лжет без остановки, совершенно не опасаясь быть разоблаченным. Разом больше, разом меньше будет доказана его примитивная ложь - репутация уже устоялась, ее не отмоешь.

Правда же состоит в том, что на территории Карабахского экономического района Азербайджана, в зоне временной ответственности РМК, находятся до 10 тысяч вооруженных лиц, часть из них - военнослужащие Минобороны Армении, а управление данной группировкой осуществляется из единого центра - Генштаба ВС РА. Таков реальный расклад.

Да, Пашинян и любые иные представители политического и военного руководства Армении могут до посинения опровергать истину, но у Азербайджана есть на руках неопровержимые доказательства каждого слова, что озвучивается официальным Баку. Плюс, Азербайджан вправе бороться со всеми фактами присутствия армянских вооруженных сил на своей территории самым жестким образом. Ни одна страна в мире не вправе и не в состоянии воспрепятствовать этому. Так что, Пашиняну все же лучше было бы не воздух сотрясать очередной своей ложью, а выполнить требование официального Баку. Так, он сохранит жизни своим солдатам и офицерам, которые присутствуют на нашей земле.