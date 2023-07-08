Бобик Менендес угодил в капкан, из которого ему не выбраться

Находящийся под федеральным уголовным расследованием проармянский сенатор Роберт (Боб) Менендес, после двух запросов о продлении крайнего срока наконец-таки представил в Сенат публичный отчет о своих финансовых данных за 2022 год. В нем он не осмелился показать цифры, связанные с подарками (читать взятками - ред.), сделками или путешествиями. При этом, его супруга Надин Арсланян заявила, что в прошлом году она продала четыре золотых слитка. Продажи составили от $50 001 до $100 000 за штуку.

Как передает Day.Az, подробности скандального дела приводит издание North Jersey, ссылаясь на информацию по уголовному расследованию в отношении агента армянского лобби.

В статье подчеркивается, что в октябре 2022 года Менендес подтвердил участие в уголовном деле, расследуемом прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

"В то время советники сенатора Нью-Джерси признали начало нового расследования, но не предоставили дополнительной информации. Согласно сообщениям, расследование, начавшееся осенью прошлого года в Южном округе, связано с получением Менендесом и Арсланян роскошных подарков от владельца компании по производству халяльного мяса. Говорят, что это похоже на дело 2017 года, в котором сенатор был оправдан.

Тогда Менендеса обвинили в том, что он принимал "пожертвования" на избирательную кампанию и дорогие поездки от офтальмолога из Флориды Саломона Мелгена. Бобик, конечно же, отрицал, что все это взятки, настаивая на том, что все "подарено старым другом". Тогда правосудие над Менендесом не состоялось, поскольку десять присяжных проголосовали против вынесения оправдательного приговора, в то время как два проголосовали за. Прокуроры в конечном итоге решили не передавать дело в суд", - пишет North Jersey.

Как выяснило издание, раскрытие финансовых махинаций Бобика происходит по мере того, как появляется информация о новом деле Южного округа. По крайней мере, одна повестка в суд была выдана в начале расследования прошлой осенью, однако ожидаются и другие.

"Мэр Северного Бергена Николас Сакко, который одновременно является и сенатором от штата получил одну из повесток. Она запрашивает переписку с Менендесом, Арсланян и известным застройщиком округа Фредом Дайбесом.

В повестке подчеркивается, что сенатору была выдана повестка "с просьбой предоставить информацию и записи по нескольким различным вопросам, которые, рассматриваются в связи с текущим расследованием, не имеющим к нему отношения", - заявил Фил Свибински, представитель Сакко. Его заверили, что он "не является фигурантом следствия" и что к нему "обратились только как к потенциальному свидетелю". Сакко намерен "полностью сотрудничать и предоставить любую запрашиваемую информацию".

Менендес уже начал готовиться до того, как стало известно о повестках. Старший сенатор Нью-Джерси потратил более 175 000 долларов с января по март на создание фонда юридической защиты. Согласно отчетам о финансировании избирательной кампании, составленным с 1 января по 31 марта, Менендес оплатил 175 343 доллара двум юридическим фирмам. Кроме того, он внес 55 000 долларов в цифровую консалтинговую компанию Haystack ID", - повествуется в статье.

Издание отмечает, что повестка Сакко требовала информации о Дайбесе, известном застройщике округа Берген.

"Он был в центре отчета Комиссии по расследованию штата Нью-Джерси в начале этого месяца. В 83-страничном документе подтверждается наличие связей между местными чиновниками и Дайбесом. Некоторые из этих связей включали деловые соглашения и, в одном случае, скидку на аренду роскошной квартиры.

В 2018 году Дайбесу и его деловому партнеру предъявили обвинения по нескольким пунктам в федеральном суде за предполагаемый сговор с целью обойти ограничения кредитования, установленные банком Mariner's Bank, который был основан в 2001 году. В результате, он признал свою вину", - констатирует North Jersey.

Очевидно, что Бобик угадил в армянский капкан, из которого ему никак не выбраться. Федералы настроены довести дело до конца, при этом армянское лобби, которое поддерживает связь с Менендесом через супругу Надин, делает вид, что совершенно "не при делах".

Напомним, что в конце октября 2022 года стало известно, что Боб Менендес находится под федеральным уголовным расследованием. Об этом сообщали источники, знакомые с этим вопросом. Информацию тогда также подтвердил сам советник сенатора.

По словам источников, расследование было начато федеральной прокуратурой Манхэттена, при этом, на тот момент, точный характер расследования не был ясен. Боба обвиняли в коррупции и в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете. Также в его биографии были многочисленные каникулы на вилле Мельгена в Доминиканской Республике и номер в отеле в Париже - из Мельгена в обмен на политические услуги.