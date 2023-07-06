На круглом столе на тему «Полная ликвидация колониализма» в Баку подписано Итоговое заявление

6 июля в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, в котором председательствует Азербайджанская Республика, по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол на тему "Полная ликвидация колониализма".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам круглого стола принято Заявление.

Это мероприятие, посвященное подвергшимся колониализму народам во всем мире, особенно последним французским колониям на Карибских островах, в Южной Америке, Тихом и Индийском океанах, позволило всем заинтересованным сторонам провести обмен мнениями о последствиях колониальной политики Французского государства в соответствующих странах.

По существу, Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран со всех континентов, в качестве глобальной платформы для антиколониальной борьбы, основанной на фундаментальных принципах международного права, а также Бандунгских принципах и интересах народов, посчитало своим долгом определить новые цели для поддержки народов, которые все еще борются против колониального господства,

По инициативе Центра анализа международных отношений сторонники независимости Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии и секретариат альянса GFLM (Groupe Fer de Lance Mélanésien) еще раз подтвердили и подчеркнули надежность принципиальной позиции Движения неприсоединения в борьбе с колониальной и неоколониальной практиками.

В столице Азербайджанской Республики Баку в результате обмена мнениями различными движениями по деколонизации была подчеркнута вредность колониальной политики, угрожающей будущему и даже выживанию этих народов в долгосрочной перспективе:

- Особенно ухудшается социальное положение в Гайане, где более 50 процентов населения находится на пороге нищеты, безработица составляет 30 процентов; природные ресурсы расхищаются, а 90 процентов земель находится в частной собственности французского государства.

-Мартиника и Гваделупа столкнулись с двумя крупными бедствиями: геноцидом путем замещения, являющегося частью стратегии скрытого расселения: отравление хлордеконом, что оказывает серьезное влияние на природные экосистемы и здоровье населения, привело к рекордным показателям заболеваний раком.

- Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) в Новой Каледонии выступает против третьего референдума, проведенного в 2021 году, и еще раз подтверждает право колонизированного народа Новой Каледонии на независимость.

- Полинезия в настоящее время полностью занята перспективой деколонизации и партия "Tavini huiraatira no te Ao Maohi" во главе с господином Оскаром Темару хочет получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

В более широком смысле антиколониальные движения в Баку, поддерживаемые неправительственной дипломатической сетью сферы Afrika Mundus, требуют возмещения ущерба за колониальные преступления, затронувшие как лиц африканского происхождения, так и коренные народы.

Они призывают страны мира, а также международные организации, в том числе ООН, поддержать шаги, направленные на обеспечение уважения их фундаментальных прав.

Они обязуются продолжать и усиливать борьбу за полное освобождение своих народов и искоренение колониализма с целью формирования нового подхода в международных отношениях, основанного на глобальном сотрудничестве народов, уважении равенства и суверенитета народов.

Стороны договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма и выразили готовность к продолжению сотрудничества.

Отметим, что заявление подписали председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, от Канакского социалистического фронта национального освобождения Новой Каледонии Рок Вамйтан и Магали Тингал, от Движения за деколонизацию и социальную эмансипацию Морис Пиндард, Синди Полюкс, Жан-Виктор Кастор, от Партии освобождения Мартиники Фрэнсис Кэрол, от Движения демократов и экологов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель, от партии Tavini Huiraatira no te Ao Maohi Оскар Темару, Энтони Герос, Леон Тефо, Элла Токараги, от Africa Mundus Эмманюэль Арго и Эдвин Даити.