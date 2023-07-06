"Три сестры" против Баку: заранее проигранная игра

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Созданное по указанию и под руководством Франции трио Греция-Кипр-Армения, представленное как "военный союз", производит впечатление отряда неудачников

5 июля на Кипре состоялась трехсторонняя встреча по вопросам обороны между Грецией, Кипром и Арменией.

Армению на этой встрече в Никосии представлял начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян.

Согласно официальной информации, опубликованной министерством обороны Армении, в принятом по итогам встречи решении была утверждена годовая программа в области военного сотрудничества между тремя странами, "предусматривающая ряд мер".

Затем участников принял командующий Национальной гвардией Кипра генерал-лейтенант Димокритос Зервакис.

Заявление официального Еревана было охарактеризовано армянскими и греческими СМИ почти как "соглашение, создающее большие перспективы для укрепления армянской армии".

На самом деле, эта встреча носила характер рутинного обсуждения (в отличие от заявленной).

Никосийские дискуссии, являющиеся очередным мероприятием в рамках "Программы трехстороннего взаимодействия", созданной по инициативе Греции и включающей Кипр и Армению, являются логическим продолжением деятельности, начатой ​​в 2021 году.

Вскоре после 44-дневной Второй Карабахской войны Афины решили оказать армянам "военно-техническое содействие". Поскольку Министерство обороны Греции понимало, что прямое военное сотрудничество с Арменией не будет приветствоваться в рамках Европейского союза, оно включило в процесс Кипр и создало абстрактный целевой формат под названием "Программа трехстороннего взаимодействия".

В 2021 году немногочисленные военнослужащие спецназа Греции, Кипра и Армении также провели на Кипре совместные учения под названием "Close Quarter Battle 2021" (Ближний бой - 2021").

Несмотря на заявления, прозвучавшие в Афинах и Никосии о военно-технической поддержке Армении, и щедрые обещания Еревану, армяне могут извлечь выгоду из этой "кооперации" только в виде тренингов, семинаров, визитов и встреч.

Европейский союз явно не намерен открыто оказывать Армении военную помощь, продавать оружие и военную технику.

После прямых настояний Греции руководство Армении обратилось в Брюссель, чтобы получить военно-техническую поддержку и соответствующую финансовую помощь в рамках программы "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF), тем самым попытавшись частично преобразовать остатки своей армии в Вооруженные силы.

Спикер парламента Армении Ален Симонян во время официального визита в Варшаву рассказал об этом главе польского государства Анджею Дуде.

"Европейский союз оказывает военно-техническую поддержку Украине, Молдове и Грузии через эти же механизмы EPF. К сожалению, запрос Еревана был отклонен. В качестве причины также было подчеркнуто, что Европейский союз прилагает посреднические усилия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и поэтому было заявлено, что поддержка не может быть оказана из-за "деликатной темы"", - сказал А.Симонян.

Как видно, Дуда, доведя до Еревана единодушную позицию ЕС, заявил, что военно-техническая поддержка Армении не будет оказана до подписания окончательного мирного договора с Азербайджаном, нормализации отношений, начала делимитации и демаркации условной государственной границы.

Поскольку это неизменная позиция Брюсселя, Ереван срочно ищет финансовые возможности для приобретения вооружений и, самое главное, военной техники, а также боеприпасов для своей армии.

Поскольку Греция была осведомлена о панике армян, она предложила Еревану модель "сотрудничества и партнерства в области обороны", и на первый взгляд кажется, что это возымеет эффект.

Как мы уже отмечали, в рамках данной модели максимальным пределом сотрудничества и партнерства могут быть такие меры, как совместные военные учения, проведение греческими военными учений и тренингов для армянских "коллег", семинары, конференции и т.д.

Кроме перечисленных, греки не смогут ни оказать финансовую помощь армянам в военно-технических целях, ни направить в Армению морально и физически устаревшую военную технику и системы, находящиеся на балансе вооруженных сил Греции.

Даже если Афины захотят, они не смогут заменить EFP: причина тривиальна - поскольку Греции необходимо оправиться от очень тяжелого финансового кризиса, она сама пытается частично решить свои проблемы за счет льготных кредитов и помощи, выделяемых ЕС, чтобы возродить финансовые институты, уровень инвестиционной привлекательности которых значительно снизился с ее экономикой в условиях гиперинфляции.

Несмотря на то, что причины активизации контактов на геополитическом маршруте Афины-Ереван разнообразны, главной среди них является острая антипатия греческих и армянских политических элит к Турции и Азербайджану.

Греческие политики и истеблишмент, которые исторически видели в Турции соперника, а в большинстве случаев и врага, после 44-дневной Второй Карабахской войны в целом напоминают организм, нервы которого на пределе. К сожалению, ответ Афин на многочисленные предложения официального Баку о дружественном партнерстве и активном сотрудничестве был в лучшем случае дипломатической казуистикой.

Хотя целью Афин является предотвращение растущей геополитической мощи Турции в регионе, и они рассматривают Армению как инструмент для внедрения эффективных рычагов, на деле Греция повторяет грубые ошибки, допущенные Францией.

Греция, которая не до конца понимает новые геополитические реалии, сформированные Азербайджаном в регионе Южного Кавказа, и вместо страны-лидера региона обращается к самой слабой стране с целью обеспечения меркантильных целей, может дать армянам только беспрерывные и щедрые обещания.

Но вероятность того, что эти обещания сбудутся, крайне мала, и в некоторых случаях равна нулю.

Триумвират, созданный "тремя геополитическими сестрами", такими как Греция, Кипр и Армения, по указанию четвертой сестры - Франции, с первого же дня своего существования идет по пути поражения.