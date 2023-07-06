Посол Литвы рассказал о значимых результатах достигнутых между Азербайджаном и Литвой

За четыре года в отношениях между Азербайджаном и Литвой были достигнуты многочисленные значимые результаты.

Об этом, как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас на мероприятии, приуроченном к празднику Дня государства (коронации короля Литвы Миндаугаса) и завершении дипломатической миссии посла в Азербайджане.

"За четырехлетний период выполнения мной обязанностей посла Литвы в Азербайджане, сотрудничество между нашими странами достигло значительных результатов. Особо хотелось бы выделить два ключевых достижения: первым из них является визит Президента Литвы Гитанаса Науседа в Азербайджан в мае прошлого года, а вторым - визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Литву в мае текущего года.", - подчеркнул посол.

Навикас добавил, что он был рад занимать пост посла в Азербайджане, отметив, что это были четыре счастливых года его службы.

Посол также выразил благодарность дипломатическим кругам в Азербайджане, отметив, что они проявили высокое дружелюбие. Кроме того, посол также выразил благодарность коллегам в посольстве и литовским компаниям.

Отметим, что Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Литвой охватывает различные области, представляющие взаимный интерес, включая политические, экономические, культурные и дипломатические отношения. Две страны работают вместе над расширением сотрудничества и укреплением своих связей.

Азербайджан является одним из самых надежных партнеров Литвы, когда речь заходит о твининг-проектах ЕС, предоставленных Литве в рамках стран Восточного партнерства. На сегодняшний день Литва участвовала в отборе 26 проектов в Азербайджане, обеспечив участие в 17 из них.