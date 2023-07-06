Какая страна возглавит Движение неприсоединения после Уганды?

После Уганды председательство в Движении неприсоединения перейдет к Узбекистану.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на церемонии закрытия министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.