https://news.day.az/politics/1579209.html Какая страна возглавит Движение неприсоединения после Уганды? - ФОТО
Какая страна возглавит Движение неприсоединения после Уганды? - ФОТО
После Уганды председательство в Движении неприсоединения перейдет к Узбекистану.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на церемонии закрытия министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.
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