Бакинская декларация содержит важные элементы для стран-участниц Движения неприсоединения.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Выступая вчера на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев отметил, что одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция.

"Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий", - заявил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

В Бакинской декларации по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения был принят проект Олимпийских и Паралимпийских игр стран-членов Движения неприсоединения, которые пройдут в Париже. Также был принят документ (памятная декларация) по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.