Подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между Азербайджаном и Угандой

6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Уганды Сесе Одонго в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены вопросы, находящиеся на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Байрамов с благодарностью вспомнил поддержку, оказанную Азербайджану угандийской стороной в период председательства в Движении неприсоединения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершении стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД Азербайджана и Уганды.