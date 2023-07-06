Азербайджан и Алжир обсудили сотрудничество в региональном и многостороннем форматах

6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, а также важность продолжения политического диалога и взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами.

Была подчеркнута важность механизмов политических консультаций, проведения заседаний межправительственных экономических комиссий и бизнес-форумов в целях углубления отношений по всем направлениям.

Ахмед Аттаф выразил удовлетворение растущим развитием сотрудничества между странами.

На встрече стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и медицинских технологий и других сферах, а также по вопросам сотрудничества в региональном и многостороннем форматах.