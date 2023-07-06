В Баку состоялось открытие штаб-квартиры Молодежной организации ДН

6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальной церемонии открытия штаб-квартиры Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) в рамках министерской встречи Координационного Бюро ДН.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД, на церемонии открытия также присутствовали министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Уганды Сесе Одонго, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, а также представители молодежного сектора и СМИ.

Официальная часть церемонии открытия состоялась после того, как участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для молодежи ДН в штаб-квартире.

Выступая на церемонии открытия, Байрамов отметил, что создание Молодежной организации ДН является одной из самых успешных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в период председательства в ДН. В этой связи министр заявил, что официальное открытие штаб-квартиры Молодежной организации Движения неприсоединения является одним из знаменательных событий в истории ДН, передал свои поздравления по этому поводу и пожелал организации успехов в ее дальнейшей деятельности.

На церемонии открытия также был показан отчетный видеоролик о деятельности Национальной молодежной организации.

В завершение церемонии открытия Джейхун Байрамов, Иван Хиль Пинто, Сесе Одонго и Фарид Гаибов оставили записи в памятной книге.