Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел и зарубежной национальной общины Алжира

6-го июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Алжирской Народной Демократической Республики во главе с министром иностранных дел и зарубежной национальной общины Ахмедом Аттафом.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, тепло приветствуя гостя, прибывшего в Азербайджан для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения Неприсоединения, глава Милли Меджлиса подчеркнула важность этой встречи, состоявшейся в Баку, сказав затем, что подобные мероприятия служат продуктивной платформой для обсуждения многих вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений.

Были отмечены двусторонняя дружба и общие ценности. Нынешний уровень отношений между нашими странами вызывает удовлетворение, по словам Гафаровой, упомянувшей поддержку, которую Алжир оказывал нам в Организации Исламского Сотрудничества в пору конфликта с Арменией. Она также особо отметила участие Алжира в бытность председателем ДН инициативах Азербайджана.

Нашим дипломатическим отношениям в следующем году исполнится тридцать лет, и Азербайджан придаёт большое значение дальнейшему развитию связей с Алжиром, подчеркнула Гафарова.

Говорилось и о значении визитов и встреч высокого уровня для прогресса двусторонних отношений. При этом Гафарова упомянула визит покойного президента Алжира Абдель Кадера Бенсалаха в Азербайджан в октябре 2019-го года и поездку главы Азербайджана Ильхама Алиева в Алжир для участия в 31-м саммите Лиги арабских государств в ноябре 2022-го года.

Положительно характеризуя нынешнее состояние межпарламентских связей, Спикер Гафарова с удовлетворением вспомнила об участии лидера алжирского парламента Ибрагима Бугали в прошедшей в прошлом году в Баку I Конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения, Сети, созданной по инициативе президента Азербайджана и председателя ДН Ильхама Алиева. Гафарова, кроме того, упомянула свою беседу с г-ном Бугали в ходе рабочей поездки в Алжир для участия в 17-й сессии конференции Парламентского союза государств-участников ОИС в январе текущего года.

Отмечались задачи, возлагаемые на парламентские группы дружбы в русле развития сотрудничества между законодательными органами. Гафарова отметила необходимость организации регулярных взаимных визитов членов групп и проведения широкого обмена мнениями о сотрудничестве. Сотрудничество между парламентскими комитетами парламентов тоже положительно повлияет на двусторонние отношения, по мнению Сахибы Гафаровой.

Гафарова также коснулась выступления главы Азербайджана Ильхама Алиева на вчерашней министерской встрече, в котором он поведал о 30-летней оккупации наших территорий Арменией, о 44-дневной Отечественной войне, масштабных восстановительных работах на освобождённых территориях и постконфликтной ситуации в регионе. Наша страна привержена мирной повестке дня, и после войны предложила Армении подписать соответствующий договор. Недопустимы какие-либо шагов в ущерб мирному процессу, подчеркнула Гафарова.

Алжирский гость поблагодарил за приём и высоко оценил речь Президента Алиева на встрече министров Координационного бюро ДН. Он, кроме того, поздравил Азербайджан с решительными шагами в борьбе с вирусом COVID-19, которые наша страна предприняла, приняв руководство ДН в сложной международной ситуации. Учреждение Молодёжной организации и Парламентской сети ДН именно во время азербайджанского председательства в организации были историческими решениями, заметил г-н Аттаф, пожелав затем этим новосозданным структурам дальнейших успехов.

Г-н Аттаф поддержал мысли Сахибы Гафаровой о перспективах развития двусторонних отношений между нашими странами, и уверенно заявил, что соответствующие шаги будут предприняты в этом направлении.

По словам алжирского министра, в период непостоянного членства его страны в СБ ООН в следующем году особое внимание будет уделяться прекращению вооружённых конфликтов по всему миру, а также усилиям по установлению мира и стабильности.

В ходе встречи также обсуждались прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.