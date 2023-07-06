Министерская встреча Координационного бюро ДН в Баку успешно завершила свою работу

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку успешно завершила свою работу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"В результате обширных обсуждений и решительных усилий председательства Азербайджана в ДН на заседании на основе консенсуса были приняты следующие важные документы:

Памятная Декларация к столетнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева;

Заключительный документ;

Бакинская декларация;

Благодарственное письмо принимающей стране;

Специальная декларация об Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.