Министерская встреча Координационного бюро ДН в Баку успешно завершила свою работу
Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку успешно завершила свою работу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
"В результате обширных обсуждений и решительных усилий председательства Азербайджана в ДН на заседании на основе консенсуса были приняты следующие важные документы:
Памятная Декларация к столетнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева;
Заключительный документ;
Бакинская декларация;
Благодарственное письмо принимающей стране;
Специальная декларация об Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".
Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.
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