Страны-члены ДН подчеркнули важность соблюдения территориальной целостности, суверенитета стран

Страны-члены Движения неприсоединения (ДН) подчеркнули необходимость уважения территориальной целостности, суверенитета, политической независимости и неприкосновенности международных границ стран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в тексте Бакинской Декларации, принятой по итогам министерской встречи Координационного бюро ДН, которая прошла в Баку 5-6 июля.

Так, члены ДН подтвердили необходимость соблюдения принципов невмешательства во внутренние дела, воздержания от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости государств, в соответствии с Уставом ООН.

Страны-члены также обязались поддерживать и продвигать эти принципы международного права и продолжать противостоять любым попыткам, направленным на частичное или полное нарушение национального единства или территориальной целостности государств.

"Вновь подтверждаем, что каждое государство обязано воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций, и что такая угроза или ее применение представляет собой нарушение международного права и Устава ООН и никогда не должно использоваться в качестве средства решения международных вопросов", - говорится в документе.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам", более заметное присутствие Движения неприсоединения в мировых делах жизненно необходимо.

"Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке. Мы должны твердо опираться на Бандунгские принципы, громче заявлять о случаях нарушения суверенитета и территориальной целостности и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал глава государства.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.