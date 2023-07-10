Многое потеряли и хотят все исправить...

Однозначно, мы видим попытки Ирана сгладить те проблемы, которые по его же вине уже давно возникли в ирано-азербайджанских отношениях и особенно обострились после 44-дневной войны. Иранская сторона почему-то ставила под сомнение итоги этой войны и новые геополитические реалии, но в последнее время появились позитивные месседжи, в частности касательно судебного разбирательства по теракту против посольства Азербайджана в Тегеране.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог и историк Ризван Гусейнов, комментируя обнадеживающие заявления, сделанные во время и в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку главой МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По словам политолога, тут, несомненно, есть позитивные моменты. В частности, обещание принять самые жесткие меры в отношении террориста, напавшего на наше посольство.

"О судьбе, уготованной террористу, было сообщено накануне приезда в Баку для участия в мероприятии Движения неприсоединения Абдоллахияна. И это далеко неслучайно. Хотя этого недостаточно для проведения всеобъемлющего следствия, но, в любом случае, это позитивный шаг с иранской стороны. Что послужило толчком? Новые геополитические реалии, изменения ситуации в свете российско-украинской войны, беспорядки во Франции. Россия и Франция являются основными партнерами Ирана в нашем регионе, и все вместе они поддерживают Армению и пытаются вести некую антиазербайджанскую линию. Особенно Париж. Тегеран тоже усердствовал в этом вопросе до последнего времени. А теперь глава иранского МИДа заявляет, что на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым он понял, что Азербайджан следует трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не намерен блокировать открытие коммуникаций... Ну, слава богу, что, наконец, понял", - сыронизировал азербайджанский политолог.

За время противостояния Иран многое потерял, считает Ризван Гусейнов. То, что он мог получить, и то, что Азербайджан предлагал по итогам 44-дневной войны, для иранской стороны, конечно, потеряно. И сегодня Ирану придется многое восстанавливать из тех позитивных наработок, которые были достигнуты в ирано-азербайджанских отношениях в течение 30 лет, подчеркнул наш собеседник. В Азербайджане, отметил Гусейнов, продолжается разгром иранской агентурной сети, что очень важно. Далее - если раньше официальный Баку из уважения к чувствам Тегерана не открывал посольства в Израиле, то это было сделано. То есть потерял больше всего сам Иран. Наша страна является и лидером региона, и важным игроком в других регионах. Иран же понес серьезные позиционные потери, а также потерял авторитет, который имел у определенной части азербайджанского общества. Причем, по словам политолога, Тегеран растратил свой авторитет впустую, его расчеты надавить на Азербайджан не сработали. И теперь ему придется очень постараться, и не один год, чтобы восстановить потерянные позиции и доверие к себе.

"Более года назад Азербайджан предложил Ирану создать логистический коридор на южной стороне реки Араз, параллельно Зангезурскому коридору. Несмотря на то, что иранская сторона согласилась и было подписано рамочное соглашение, дело не пошло, потому что по вине Тегерана ситуация ухудшилась и опустилась до критической точки. Дошло до того, что 50-тысячный корпус КСИР пытался дефилировать на границе и оказывать на нашу страну давление. Но это было неудачной попыткой. Если начнутся позитивные развития по теме Южно-Аразского коридора, это пойдет на пользу имиджу Ирана, не только снимет напряженность в отношениях между Тегераном и Баку, но также позволит снизить негативную риторику, которой балуется при поддержке иранской стороны Ереван. Создание новых транспортных коридоров сформирует позитивную атмосферу. Это хороший шанс и для Ирана, и для региона в целом. Это может создать также хороший фон для корректировки неконструктивной позиции Армении в вопросе подписания окончательного мира", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева