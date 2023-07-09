Пляски Макрона под чужую дудку: полыхающая Франция превратилась в угрозу для Запада

Даже не пытаясь разобраться с беспорядками в собственной стране, Макрон пляшет под чужую дудку...

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Atlantic Council, директора по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэля Коэна, опубликованной на сайте израильской радиостанции Israel National News.

В посвященной политике двойных стандартов Франции статье Коэн отмечает, что во время массовых беспорядков во Франции был осквернен памятник жертвам Холокоста.

"Это похоже на интифаду в самом сердце Франции. Страна в огне, жители заброшенных районов давно испытывают ненависть к правительству, белым людям и евреям, многие из которых живут в пригородах с большим мусульманским населением, и беспорядки представляют для них прямую угрозу. Несмотря на все это, президент Макрон выглядит равнодушным и даже отправился танцевать на концерте Элтона Джона.

Президент Макрон, не обращая особого внимания на беспорядки в Париже, больше сосредоточен на другом - разжигании конфликта в стратегически важном регионе Южного Кавказа, являющемся одним из источников энергоресурсов для всего Европейского Союза и Израиля.

В центре регионального противостояния находится Карабахский экономический район Азербайджана. ЕС, США, Израиль заинтересованы в мирном разрешении конфликта, поскольку Азербайджан является стратегической альтернативой российскому газу и нефти. А в случае эскалации поток энергоресурсов в Европу может нарушиться", - пишет Коэн.

По его словам, в то время как Запад в лице Европы и США стремится стать посредником в заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном, Франция явно выступает против любых мирных инициатив. Во время встречи с лидерами армянской общины в Марселе 27 июня Макрон сказал, что "Франция - единственная страна с четкой позицией по вопросу Карабаха". Видимо, он намеревается и дальше поддерживать сепаратизм в регионе. Коен также напомнил, что французский лидер отметил, что "Париж впервые направил своего военного атташе в посольство в Армении".

"Макроновская активная поддержка сепаратизма в Карабахе доходит до того, что он даже обещает предоставить армянам военную технику. При этом президент Франции не может не знать о том, что он противоречит официальной позиции ЕС, но, похоже, это его мало волнует.

Поддерживаемые Парижем армянские сепаратисты склонны к провокациям, которые могут разжечь конфликт в регионе. Это сыграет Ирану на руку, учитывая текущую напряжённость в отношениях с Азербайджаном. Светское государство, населенное мусульманами и расширяющее связи не только с Израилем, но и со всем еврейским миром - угроза для режима мулл. Оно служит примером для иранского народа и южных азербайджанцев, которых угнетают тегеранские муллы. Напомним, что недавно правительство Азербайджана объявило об открытии еврейского центра в Баку и ожидает визита представителей Конференции европейских раввинов (КЕР) в этом году", - подчеркивается в статье.

По мнению эксперта, опасения по поводу возможной эскалации из-за политики Макрона вполне обоснованы. Согласно The Wall Street Journal, "Париж занял позиции, которые, в целом, усиливают игру России и Ирана на Южном Кавказе... Президент Эммануэль Макрон прилагает немало усилий для ведения дипломатии в регионе, однако его действия направлены в пользу Армении, а не Азербайджана".

"Всё это происходит на фоне многочисленных сообщений западных СМИ о том, что Ереван помогает России обходить санкции, экспортируя микросхемы и чипы военного назначения, а также служит перевалочным пунктом для иранского оружия, направляющегося в Москву для использования в Украине. Газета Financial Times, например, привела доказательства того, что более $1 млрд. экспорта товаров из ЕС, против которых введены санкции, исчезли при транзите экономическим партнерам России. Это тот самый поток "призрачной торговли", который, по мнению западных экспертов, как-то поддерживает экономику РФ в военное время. Одной из стран в списке партнеров является Армения. Действующая политика Франции представляет собой угрозу для Запада и Израиля", - заключил Ариэль Коэн.