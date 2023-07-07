Араика Арутюняна назвали бездарем и невеждой: что сужается у карабахских армян?

Автор: Акпер Гасанов

Знаменитый пуэрториканский поп-певец Рики Мартин и его муж, армянский художник Джван Йосеф, объявили о своем разводе. Жду теперь, что глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян напишет письмо Рики Мартину, в котором потребует не расторгать брак с Джваном, ибо и это может трактоваться, как одиночный "геноцид армянина". Более того, Арутюнян может пойти еще дальше.

От него впору ждать писем к губернатору Пуэрто-Рико Педро Рафаэлю Пьерлуиси Уррутия с требованием помирить Мартина и Йосефа, а также воззваний Араика к мировому сообществу, от ООН до НАСА, и его попыток наладить общение с жителями иных планет. Им всем Арутюнян может начать жаловаться не только на разрыв отношений между Рики и Джваном, но и о том, что Азербайджан требует от карабахских армян... уважать Конституцию страны, на территории которой они проживают.

Безусловно, в той части рассказа, где речь шла о переживаниях главного карабахского сепаратиста по поводу истории всемирно известного певца и его армянского бывшего мужа, я иронизировал. Но ничего иного не остается, глядя на отчаянные попытки карабахских сепаратистов и официального Еревана противостоять неизбежному.

Из последних новостей - армянская газета "Грапарак" сообщает, что главарь сепаратистов Араик Арутюнян созвал встречу и заявил, что они готовы к диалогу с Баку при одном условии - если Россия возьмет на себя роль посредника. Как пишет газета, посредничество США отвергается, поскольку "они подталкивают карабахских армян к интеграции с Азербайджаном, а с русскими еще есть шанс этого избежать".

Чем же США не угодили главе карабахских сепаратистов? Дело в том, что несколько дней назад посол США в Армении Кристина Кевин в интервью общественному телевидению в Армении заявила: США верят, что права и безопасность армян Карабаха будут гарантированы в составе Азербайджана, добавив, что "все стороны должны приложить для этого совместные усилия". Это был крайне неприятный "сюрприз" для армянской стороны.

Ведь по сути, посол США в РА подтвердила территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район, где проживают этнические армяне. Да, Никол Пашинян также вынужден был признать это, но его в РА потому и называют "предателем" и "капитулянтом". Чего он только не делает, чтобы оправдаться?! Вон, роль связного уже выполняет между Араиком Арутюняном и президентом России.

Потому-то карабахские сепаратисты и возмущаются действиями США, которые, устами своего посла в РА четко указали, что нет никакого отдельного "народа Карабаха", а есть армяне, проживающие на территории Азербайджана и, соответственно, права и безопасность армян Карабаха - тот вопрос, над которым должны работать обе стороны.

Ясное дело, что в осадок выпал не только Араик. "Сказанное послом США - это позор с точки зрения демократии. Этим они бьют по демократии, попирая права человека", - пролепетал его советник Давид Бабаян. Никем не признанное самообразование рассуждает о демократии, обвиняя в отклонении от нее Соединенные Штаты - может ли быть более смешная и нелепая ситуация?

Осталось только увидеть, как карабахские сепаратисты, подражая барону Мюнхгаузену, напишут письмо английскому королю и членам британского парламента, а также американским сенаторам и конгрессменам и президенту США. Странно, что они еще не отправили письма президенту Франции Макрону, которого именуют Манвелом. Впрочем, возможно, что мы увидим и такое письмо.

Другое дело, что в адрес самого Араика Арутюняна уже звучат далеко не похвалы за новые выкрутасы. Бывший "министр территориального управления и инфраструктуры" сепаратистского режима Айк Ханумян дал весьма жесткую характеристику новоявленному любителю эпистолярного жанра, явно мечтающему спасти собственную шкуру.

"В сложных ситуациях нельзя доверять управление бездарям и невеждам, способным выучить наизусть отрывки из той или иной книги, но не обладающим достаточными знаниями об управлении. Естественно, что с такими людьми невозможно выработать не только четкие шаги для выхода из "кризиса", но и решить элементарные организационные вопросы. В результате, кольцо вокруг Карабаха сужается", - изрек он.

Более того, прозвучало и конкретное предложение, в корне отличающееся от позиции Араика и его окружения. "Поэтому пути выхода из "кризиса", следующие: должно быть сформировано ответственное "правительство", должны быть начаты переговоры с Азербайджаном для достижения взаимного доверия", - заявил Ханумян. Вот так. Отрезвление в рядах карабахских армян имеет место быть. И в этих условиях Араику не поможет даже письмо к Рики Мартину с просьбой не расставаться со своим армянским мужем.