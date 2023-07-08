Гаагский суд принял взвешенное решение, несмотря на информационные атаки армян

Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы "незаконности" погранично-пропускного пункта "Лачин" и ее требования о "выводе всех вооруженных сил Азербайджана с Лачинской дороги".

"При рассмотрении предыдущего иска Армении Гаагский суд вынес решение о так называемых обеспечительных мерах, призвав Азербайджан обеспечить свободу передвижения для людей и гуманитарных грузов. Но при рассмотрении вопроса по существу, оказалось, что международное право находится на стороне Азербайджана", - сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Наша страна, подчеркнул он, не совершила никаких действий, которые выходили бы за рамки его суверенных границ и осуществлялись вне его территории. ППП был установлен 23 апреля в целях предотвращения переброски из Армении личного состава, вооружений и прочего для незаконных армянских вооруженных формирований, остающихся вопреки требованиям Трехстороннего заявления от 10 ноября на территории Азербайджана. Так что требования каких-то действий и мер в отношении нашей страны не имеют под собой никакой правовой основы, подчеркнул депутат.

"Как результат - принято взвешенное и соответствующее международному праву и международной практике решение. Конечно, армяне будут возмущаться и шуметь, но переписать международное право они не могут. Именно на его основе, слава богу, принимают решения юристы, несмотря на вопли и информационные атаки армянской стороны. Азербайджан, установив свой контроль по всей линии государственной границы, не нарушил никаких международных норм. Он продолжает обеспечивать свободу передвижения гражданским лицам и гуманитарным грузам, но не позволяет использовать Лачинскую дорогу в военных целях в нарушение правовых основ и интересов безопасности нашего государства", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева