Британские компании заинтересованы в проектах на освобожденных территориях

Британские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом, как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе встречи с главой AZPROMO Юсифом Абдуллаевым.

Он отметил, что между двумя странами налажены прочные политические и экономические связи.

"Британские компании участвуют в проектах на освобожденных территориях, мы готовы привлечь большее количество компаний в различные сферы. Будет оказана поддержка по выявлению потенциальных направлений сотрудничества в этом направлении", - сказал посол.

В свою очередь, Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан имеет широкий потенциал для совместной деятельности в сферах образования, кибербезопасности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Отметим, что в 2023 году Великобритания передала первый миллион фунтов поддержки на разминирование освобожденных территорий Азербайджана. В этом году впервые 22 представителя Вооруженных сил Азербайджана прошли обучение у британских инструкторов по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Также в этом году началась работа в рамках первого трехстороннего партнерства совместно с таможней Азербайджана и таможенной службой Турции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков через международные границы.