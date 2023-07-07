Первая леди Албании ознакомилась с Музеем ковра

7 июля первая леди Республики Албания Арманда Бегай ознакомилась с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в музее гостье была предоставлена информация о древнем искусстве нашего народа - ковроткачестве, его истории и традициях. Было отмечено, что коллекция музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского ковроткачества, демонстрирует гармонию неповторимой красоты, используемых материалов, техники ткачества, изящных и глубоких художественных особенностей ковров.

Было доведено до внимания, что в коллекции музея, "золотой фонд" которого составляют ворсовые ковры, хранятся и редкие образцы безворсовых ковров. Здесь представлены образцы ковров семи основных школ азербайджанского ковроткачества - губинской, бакинской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской. Ковры - это богатые антропоморфными, зооморфными, растительными орнаментами произведения искусства, отражающие жизнь и быт народа.

Было отмечено, что благодаря большим усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Затем первая леди Албании Арманда Бегай ознакомилась с находящимся в музее ювелирным фондом. Здесь хранятся экспонаты из золота и серебра, относящиеся к разным периодам истории Азербайджана.

После знакомства с музеем гостье были преподнесены памятные подарки.

Наряду с материально-культурным наследием, на первую леди Албании приятное впечатление произвели оригинальный внешний вид здания музея, необычное устройство выставочных залов.