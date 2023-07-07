Президент Албании Байрам Бегай посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его памятнику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.