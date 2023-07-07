https://news.day.az/politics/1579532.html Президент Албании Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
Президент Албании Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Почтив светлую память шехидов, Президент Байрам Бегай возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
С самой высокой точки Баку Президент Албании полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и созидательной работе.
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