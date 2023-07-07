Президент Албании Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны

7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Почтив светлую память шехидов, Президент Байрам Бегай возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

С самой высокой точки Баку Президент Албании полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и созидательной работе.