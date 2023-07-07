Государственный секретарь Святого Престола посетит Азербайджан

8-11 июля делегация во главе с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Пароли посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, в рамках визита состоятся встречи государственного секретаря Святого Престола с официальными представителями Азербайджана, а также представителями религиозных общин.

Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, прошли большой путь развития. В прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. В 2021 году Азербайджан учредил посольство при Святом Престоле. Этим был дан новый импульс дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества и дружественных связей сторон.

Политический диалог между Азербайджаном и Святым Престолом находится на высоком уровне. Официальные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Ватикан, а также визит Папы Франциска в Азербайджан служат дальнейшему углублению этого диалога.

Между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева так же установлены плодотворные отношения сотрудничества. Важным вкладом в сохранение культурного наследия является восстановление Фондом по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ряда исторических памятников мирового значения в Ватикане. Эти проекты, наряду с сохранением мирового культурного, исторического и религиозного наследия, еще раз подтверждают роль Азербайджана в развитии межкультурных и межрелигиозных связей.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом Гейдара Алиева и римско-католической религиозной общиной, помимо развития сотрудничества по установленным сферам, реализации проектов в сфере реставрации, поддержки социальных объектов и объектов религиозного назначения, предусматривает проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Азербайджане. Проведенные работы - шаг Азербайджана к диалогу между цивилизациями и религиями, а также к поощрению толерантности в мире.