Открытие посольства Азербайджана в Тиране и посольства Албании в Баку еще больше сблизит наши страны

Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом Президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем когда-либо прежде. Поэтому выражаю Президенту Алиеву признательность за существенный вклад в дальнейшее укрепление этих связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Албании Байрам Бегай в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Напомнив, что в прошлом году состоялся визит Президента Азербайджана в Албанию, Байрам Бегай сказал: "Я рад, что влияние визита проявилось сразу же. Очень скоро парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тиране. Точно так же и Албания приняла аналогичное решение об открытии в 2023 году посольства в Баку. Оба решения еще больше сблизят наши страны, еще больше упрочат связи, которые уже совершенны, политический диалог на высшем уровне, а также придадут импульс экономическому сотрудничеству и другим вопросам".