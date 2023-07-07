Албания поддерживала и будет поддерживать установление долгосрочного мира на Южном Кавказе при посредничестве надежных партнеров и международных организаций. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Албании Байрам Бегай в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Диалог важен даже в регионе Западных Балкан, чтобы мы относились друг к другу с точки зрения возможностей будущего, а не обид прошлого. Я выразил уверенность в том, что региональная стабильность на Западных Балканах является необходимым элементом. Сербия и Косово являются сторонами, участвующими в переговорах для разрешения спора и создания нового духа сотрудничества между ними. Уважение к аргументам, выдвинутым сторонами между собой и на международных форумах, должно стать направляющим моментом для установление устойчивого мира", - добавил Президент Албании.

Байрам Бегай подчеркнул, что благополучие вместо конфликта - вот, что должно стать компасом для двустороннего и регионального прогресса. "Чем раньше это произойдет, тем больше пользы от этого получат наши народы", - отметил он.