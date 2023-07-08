https://news.day.az/politics/1579581.html Завершился официальный визит Президента Албании в Азербайджан
Завершился официальный визит Президента Албании в Азербайджан
8 июля завершился официальный визит Президента Республики Албания Байрама Бегая в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран был выстроен почетный караул.
Президента Албании Байрама Бегая и его супругу Арманду Бегай провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре